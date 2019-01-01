Представитель подрядчика строительства пермского зоопарка не смог обжаловать арест Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд оставил без изменений решение об избрании меры пресечения Илье Козыреву, сообщает «Коммерсантъ. Прикамье». Ранее Илья Козырев пытался обжаловать арест.

Напомним, Илья Козырев курировал проект строительства пермского зоопарка от АО «РЖДСтрой», которое выступает главным подрядчиком. Решением Свердловского районного суда Перми Илья Козырев был отправлен в СИЗО 14 декабря 2019 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц).