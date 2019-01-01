Краевым властям потребовался переводчик с китайского и арабского языков Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство госзакупок Пермского края объявило торги на оказание услуг переводчика в рамках мероприятий, проводимых на территории РФ или иного государства. Максимальная стоимость контракта составляет 501,4 тыс. руб. Торги состоятся 15 января.

Согласно техзаданию, исполнитель должен до 31 июля 2021 года обеспечить до 120 часов устного последовательного перевода и до 40 часов синхронного перевода. Заказчику потребуется перевод с китайского и арабского языков на русский и наоборот.