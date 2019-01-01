Пермский колледж транспорта не нашёл подрядчика для строительства автодрома Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский колледж транспорта и сервиса завершил торги на устройство автодрома на территории учреждения на ул. Ивана Франко, 39. Ни один подрядчик не подал заявки.

Максимальная стоимость контракта составляла 7,8 млн руб. Для устройства автодрома выделен земельный участок площадью более 5 тыс. кв. м. На нём предполагается оборудовать инфраструктуру (конусы, светофоры, освещение, повороты) для отработки навыков вождения автомобиля. На работы отводится срок до 30 ноября 2020 года.