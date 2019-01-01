Григорий Серёдкин Управляющим компаниям Перми выписали штрафы на 1,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В течение нескольких месяцев административно-техническая инспекция администрации Перми проверяла состояние дворов и дорог в районах города. Большая часть нарушений касается содержания территорий, очистки и установки урн, сообщает телекомпания «ВЕТТА».

Сотрудники инспекции выписали 1,5 млн руб. штрафов управляющим компаниям, ТСЖ и хозсубъектам. В мэрии пояснили, что часть нарушений уже устранена.