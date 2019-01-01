Дмитрий Енцов журналист Четыре члена комиссии по землепользованию и застройке исключены из её состава Поделиться Поделиться Твитнуть

Четверо членов городской комиссии по землепользованию и застройке (ПЗЗ) будут освобождены от занимаемых должностей.

Все они — представители некоммерческих организаций: архитектор-реставратор Геннадий Воженников, общественный деятель Денис Галицкий, архитекторы Владислав Новинский и Сергей Шамарин.

Как уточнили в городской администрации, причина их исключения — отсутствие ежегодного отчёта о своей деятельности в комиссии перед своей некоммерческой организацией. «Этот же отчёт необходимо каждый год направлять в комиссию по землепользованию и застройке в срок до 1 мая», — пояснили в мэрии.

Таким образом, исключены те члены от общественности, которые не предоставили свои отчёты по итогам 2018 года. В комиссии присутствует ещё один представитель общественности — директор АН «Территория» Екатерина Пахомова. Но она работает в комиссии с этого года, поэтому должна предоставить отчёт до 1 мая 2020 года.

«Некоммерческие организации Перми, готовые выдвинуть своих представителей в состав комиссии по землепользованию и застройке, должны направить заявку и соответствующий пакет документов в адрес комиссии с 30 декабря 2019 года по 30 января 2020 года», — отметили в горадминистрации.

Тем не менее двое из «исключённых» (Шамарин и Воженников) присутствовали на последнем заседании 18 декабря .

В мэрии отметили, что эти же участники могут вновь подать заявки на включение в комиссию. Правда, Денис Галицкий уже заявил, что делать этого не будет:

«Я могу объяснить, почему мне не важно членство в Комиссии по землепользованию и застройке Перми. Да хотя бы потому, что я там уже 11 лет штаны протирал», — написал Галицкий на своей страничке в Facebook.