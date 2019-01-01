Газобетонные блоки от ПЗСП признаны одним из лучших товаров России Поделиться Поделиться Твитнуть

20 декабря в Перми состоялась церемония награждения победителей всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». АО «ПЗСП» стало дипломантом в номинации «Продукция производственно-технического назначения» за стеновые блоки из ячеистых бетонов.

Логотип «100 лучших товаров России» демонстрирует реальные конкурентные преимущества товаров: автоклавный газобетон на сегодняшний день считается наиболее энергоэффективным конструкционным строительным материалом.

ПЗСП — компания, традиционно гарантирующая качество производимой продукции. Газобетон здесь производят уже более 40 лет, в том числе газобетонные блоки — уже более 20 лет. Блоки пользуются высоким спросом и доверием покупателей. В 2019 году на ПЗСП произведено порядка 135 тыс. кубометров газобетонных блоков, из которых можно построить, например, более 2 тыс. комфортных двухэтажных коттеджей или 200 тыс. кв. метров жилья.

Как отмечают в компании, газобетонные блоки производства ПЗСП имеют сертификат качества Госстандарта России, гигиенический сертификат, подтверждающий экологическую чистоту продукции. Испытания газобетона ПЗСП регулярно проводит как лаборатория предприятия, так и независимые исследовательские центры.

Алексей Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП»:

— Победа в конкурсе «100 лучших товаров России» — это очередное подтверждение качества производимой нашим предприятием продукции.

Узнать о ценах на газобетонные блоки, а также заказать продукцию можно у менеджеров ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте компании.

По сообщению пресс-службы АО «ПЗСП»