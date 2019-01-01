Григорий Серёдкин Количество уборочной техники на улицах Перми увеличат в два раза из-за снегопада Поделиться Поделиться Твитнуть

С 24 декабря жителей Перми ожидают сильные снегопады при скорости ветра до 13 м/c, сообщает пресс-служба городской администрации. Такая погода установится на ближайшие дни.

Подрядчики в районах работают круглосуточно. Сейчас на улицах работают порядка 100 единиц снегоуборочной техники. Ночью их количество увеличится вдвое. Кроме того, днём на улицах города работают около 300 дорожных рабочих, а ночью порядка 150.





Напомним, в минувшие выходные с улиц города вывезено 16,5 тыс. кубометров снега, с начала зимы — более 125,5 тыс. кубометров.