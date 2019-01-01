Оборот общественного питания в Прикамье вырос за год на 2% Поделиться Поделиться Твитнуть

Оборот розничной торговли в январе-ноябре 2019 года сложился на уровне 507,167 млрд руб., что составляет 100,5% к соответствующему периоду прошлого года. Об этом сообщает «Пермьстат». Оборот на 95,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, остальную долю составили ярмарки и рынки.

Оборот общественного питания за истекший период сложился в сумме 22,1 млрд руб. и на 2% вырос к уровню прошлого года.

Кроме того, объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 декабря 2019 года составил 31,478 млрд рублей, что соответствует 47 дням торговли.