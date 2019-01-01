Дмитрий Енцов журналист В Пермь на неделю пришло потепление, возможны ледяные дожди Поделиться Поделиться Твитнуть

Рабочая неделя в Перми, с 23 по 27 декабря, ожидается тёплой для декабря. В понедельник ожидается -5°. Самым тёплым днём станет вторник, когда температура воздуха повысится до -2°. К пятнице станет чуть холоднее — до -7°.

В ночное время температура воздуха будет варьироваться от -6° до -9°.

ГИС Центр ПГНИУ в Пермском крае отмечает, что в понедельник-вторник у земли сохранится отрицательная температура, а по высотам будет поступать воздух с положительной температурой, из-за чего вероятны осадки в виде переохлаждённого и ледяного дождя.