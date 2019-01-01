Дмитрий Енцов журналист Пермьстат: средняя зарплата в Прикамье превысила 37 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермьстат опубликовал сведения о зарплатах на территории региона по сферам деятельности по итогам октября 2019 года.

За год самый высокий рост показала сфера культуры, спорта, досуга и развлечений, где зарплата в среднем выросла на 17,5% и достигла 34 тыс. руб.

Зарплаты выросли почти во всех сферах и направлениях, кроме двух: на 0,01% снизилась зарплата в области информации и связи (составляет 51 тыс. руб.) и на 3%— в сфере административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах (25 тыс. руб.).

Самая высокая средняя зарплата в регионе – в сфере финансов и страхования (52,8 тыс. руб.), самая низкая — в сфере гостиничной деятельности и предприятий общественного питания (19,4 тыс. руб.).

Средняя начисленная зарплата в Пермском крае в октябре составила 37,7 тыс. руб., что на 7,7% больше, чем в октябре 2018 года.