Дмитрий Енцов журналист Алексей Иванов написал новую книгу Она выйдет весной 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Писатель Алексей Иванов сообщил, что весной 2020 года выйдет его новая книга, которая является перепиской с читателями.

Алексей Иванов, писатель:

— Новая книга публицистики будет назваться нескромно — «Быть Ивановым». Думаю, имею право себе позволить, тем более что моя фамилия в России звучит как псевдоним. Кроме обстоятельного разговора с читателями, который мне очень дорог, там будут мои репортажные фотки, которые дороги моему продюсеру.

Книга выйдет в издательстве «Альпина нон-фикшн».