Дмитрий Енцовжурналист
Алексей Иванов написал новую книгу
Она выйдет весной 2020 года
Писатель Алексей Иванов сообщил, что весной 2020 года выйдет его новая книга, которая является перепиской с читателями.
Алексей Иванов, писатель:
— Новая книга публицистики будет назваться нескромно — «Быть Ивановым». Думаю, имею право себе позволить, тем более что моя фамилия в России звучит как псевдоним. Кроме обстоятельного разговора с читателями, который мне очень дорог, там будут мои репортажные фотки, которые дороги моему продюсеру.
Книга выйдет в издательстве «Альпина нон-фикшн».