Дмитрий Енцов журналист «Парма» проиграла аутсайдеру лиги Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Единая лига ВТБ

Пермский баскетбольный клуб «Парма» в очередном матче Единой лиги ВТБ уступил на домашней площадке аутсайдеру турнира — белорусскому «Цмоки-Минску» — со счётом 68:75.

Наиболее острое противостояние произошло в первой половине матча. Обе команды пытались уйти в отрыв, но соперник блокировал все попытки. На большой перерыв команды ушли с минимальным преимуществом гостей в одно очко — 35:36.

Проблемы для хозяев начались во второй половине. Сначала «Парма» не могла закинуть в кольцо ни одного мяча половину третьей четверти. Затем гости начали всё чаще пытаться форсировать ход игры. Плюс у них «пошли» средние и дальние броски.

«Цмокам» удалось оторваться на 14 очков. Теперь уже «Парма» постоянно находилась в роли догоняющей, но гости держали комфортную разницу в счёте и логично довели дело до своей второй победы в чемпионате.

Отметим, что одним из самых заметных игроков стал новичок «Пармы» Роберт Джонсон, проводивший за пермяков первый матч. К сожалению, помочь партнёрам не смог Максим Григорьев, надорвавший мышцу во время прошлого матча в Краснодаре. По словам главного тренера Казиса Максвитиса, Григорьев будет восстанавливаться максимум две недели, но в любом случае, скорее всего, он не сможет сыграть в последнем матче этого года — на Кубок России с БК «Самара».

Кроме того, во второй половине матча с минчанами сильный ушиб ноги получил Лоренцо Уильямс.

Самыми полезными у «Пармы» стали Эйгидрас Жукаускас (15 очков + 14 подборов), Роберт Джонсон (13 очков), Марекс Мейерис (12 очков + 6 подборов).

Казис Максвитис, главный тренер «Пармы»:

— Хочу извиниться перед болельщиками: команда может проиграть, но она должна биться. Сегодня, наверное, мы провели одну из худших игр в сезоне. «Цмоки» играли агрессивно, а мы потеряли свой ритм, и победа досталась гостям.

Несмотря на поражение, «Парма» не позволила минчанам обойти их в турнирной таблице. Обе команды по-прежнему её замыкают: «Парма» — на 12-м месте, «Цмоки-Минск» — на 13-м.