Дмитрий Енцов журналист В выходные в Перми резко похолодает Поделиться Поделиться Твитнуть

В ближайшие выходные, 21 и 22 декабря, в Перми резко похолодает. Гидрометцентр РФ сообщает, что дневная температура будет в диапазоне от -11° до -16°. Ночная достигнет -22°.

Специалисты ГИС Центра ПГНИУ уточняют, что резкое похолодание вызвано «влиянием гребня повышенного давления с севера Западной Сибири». Похолодание будет кратковременным, с понедельника вновь ожидается повышение температуры воздуха.