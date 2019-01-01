Дмитрий Енцов журналист За 11 месяцев в Прикамье введено 312 тыс. кв. м многоквартирного жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

В период с января по ноябрь 2019 года на территории Пермского края введено 877,3 тыс. кв. м жилья, из них подавляющая доля — ИЖС — 546,4 тыс. кв. м.

Многоквартирного жилья введено всего 312,9 тыс. кв. м. Такие данные предоставил Пермьстат.

За аналогичный период прошлого года в регионе было введено 732,2 тыс. кв. м жилья.

Отметим, что, по итогам всего прошлого года, в Пермском крае введено 1,08 млн кв. м жилья, из них 696 тыс. кв. м — многоквартирное жильё.

Что касается Перми, то, по итогам 2018 года, введено 445,8 тыс. кв. м многоквартирного жилья, По итогам 2017 года — 472 тыс. кв. м. Лучшим годом для краевой столицы стал 2015 год, когда было введено 521 тыс. кв. м многоквартирного жилья.

Алексей Скоробогач, заместитель директора ООО «АЦ «КД-консалтинг»:

— Подводя предварительные итоги за 2019 год, можно говорить, что застройщики многоквартирного жилья в Перми сдадут в эксплуатацию порядка 465 тыс. кв. м. В следующем, 2020 году значение практически совпадет с текущим — около 455 тыс. кв. м. В объёмах не учтены проблемные дома, по которым срок сдачи в эксплуатацию прогнозировать невозможно.

Отметим, что оновной объём многоквартирного жилья пермские застройщики планировали сдать в последние три месяца 2019 года. По мнению аналитиков, этот фактор может значительно повлиять на окончательные цифры по итогам года.