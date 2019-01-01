Дмитрий Енцов журналист Букмекеры считают «Парму» фаворитом в матче с «ЦМОКИ-Минском» Поделиться Поделиться Твитнуть

Букмекерские организации считают, что пермский баскетбольный клуб «Парма» выиграет матч Единой лиги ВТБ с белорусской командой «ЦМОКИ-Минск».

Коэффициент на победу «Пармы» — 1,40, на победу «ЦМОКИ-Минска» — 3,0. При этом букмекеры дают фору белорусской команде в 6,5 очка.

Отметим, что обе команды замыкают турнирную таблицу. «Парма» находится на предпоследнем, 12-м месте (три победы, восемь поражений), «ЦМОКИ-Минск» — на последнем, 13-м месте (одна победа, восемь поражений).

При этом в истории противостояния двух команд перевес на стороне белорусской команды — из шести сыгранных матчей в рамках Единой лиги ВТБ минчане выиграли четыре.

Напомним, игра состоится в субботу, 21 декабря, в УДС «Молот». Начало — в 17:30.

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