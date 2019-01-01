Дмитрий Енцов журналист По динамике роста цен на квартиры в новостройках Пермь занимает четвёртое место в России Поделиться Поделиться Твитнуть

С января по ноябрь 2019 года средняя цена 1 кв. м в новостройках Перми выросла на 12,9%. По данным аналитиков портала о недвижимости domofond.ru, это четвёртый показатель среди российских городов.

Больше, чем в Перми, «квадрат» подорожал в Иркутске (15,4%), Москве (15%) и Краснодаре (13,4%).

Тем не менее средняя цена «квадрата» в Перми (63,3 тыс. руб.) значительно ниже общероссийской (76 тыс. руб.). Рост цены наблюдался в подавляющем большинстве крупных городов, средняя динамика составила 10,1%.