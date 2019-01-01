«Единая Россия» провела рейд по пермским торговым центрам Поделиться Поделиться Твитнуть

Представители правительства Пермского края, администрации губернатора и партии «Единая Россия» 19 декабря провели рейд по торговым центрам Перми. Его целью было проверить доступ для граждан с ограниченными возможностями.

Поводом для проверки стал случай, произошедший на этой неделе в ТЦ «Товары Прикамья», когда посетители сфотографировали и опубликовали в соцсетях как «колясочник» на руках поднимался по ступенькам.

Михаил Терентьев, заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов:

— Активисты партпроекта «Единая страна — доступная среда» в регионе обратили внимание на произошедший вопиющий случай. По данному факту было направлено обращение в прокуратуру Ленинского района, на территории которого находится данный торговый центр. Надзорный орган тут же отреагировал на обращение, организовав обследование указанного торгового центра с привлечением экспертов Всероссийского общества инвалидов, директора и собственников здания. Сейчас готовится акт обследования, и мы ожидаем, что прокуратурой будет вынесено предписание о необходимости оборудования лестницы наклонным подъёмником.

По итогам рейда были зафиксированы различные нарушения по доступности в торговые центры. В частности, в том же ТЦ «Товары Прикамья». Как пояснила заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам социальной политики Татьяна Абдуллина, собственники торгового центра до 23 декабря должны предоставить дорожную карту по устранению нарушений.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:

— Оставляем этот конкретный случай на контроле, а также проверим другие торговые центры Перми на доступность среды.