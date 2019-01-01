За год пермские Деды Морозы и Снегурочки выросли в цене Поделиться Поделиться Твитнуть

Средняя стоимость вызова Деда Мороза и Снегурочки составила 1300 руб., увеличившись за год на 7,7%. Результаты исследования представил аналитический центр «Авито».

При этом, по данным источника, в начале декабря 2019 года россияне чаще планируют вызвать Деда Мороза и Снегурочку, чем год назад. Анализ поисковых запросов показывает, что запрос «Дед Мороз» стал у россиян на 4,3% популярнее, а «Дед Мороз и Снегурочка» — на 26,7%.

В России подработкой Дедом Морозом и Снегурочкой интересуются на 5% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Больше всех Деды Морозы и Снегурочки зарабатывают в Москве — здесь услуги стоят в среднем 2340 руб. за вызов. Меньше всех — в Тольятти — в районе 900 руб.