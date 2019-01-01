Телевизионный фильм впервые получил рибейт от краевых властей Поделиться Поделиться Твитнуть

Первым фильмом, получившим рибейт в Пермском крае, стал телевизионный игровой фильм «Два берега», сообщает пресс-служба краевого минкульта. Съёмки проходили на территории Кунгура и вблизи посёлков Пашия, Усьва, Шумихинский и Кусье-Александровский.

Рибейт — механизм взаимодействия с внешними студиями, который стимулирует появление новых кинопроектов в регионе. Его идея — частичный возврат средств на съёмки, при условии, что фильм снят на территории Пермского края. Киностудии вернут часть издержек на строительство декораций, аренду транспорта, гонорары актёрам и.т.д. Размер возврата составляет 50% стоимости съёмок.

Определять, какие компании получат рибейт в дальнейшем, будет специально созданная пермская кинокомиссия. Очередной приём заявок съемочных групп намечен на февраль 2020 года. Условия подачи следующие: съёмки картины уже завершены, а в фильме представлена природа Прикамья, города и люди.

Рибейт действует уже в семи регионах страны. По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, внедрение рибейта в Прикамье обеспечивает занятость в крае, а также делает регион привлекательнее для туристов.