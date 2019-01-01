Сотрудник Росгвардии отделался штрафом в 12 тыс. руб. за выезд на красный свет и наезд на женщину Поделиться Поделиться Твитнуть

Суд Краснокамска прекратил уголовное дело и уголовное преследование в отношении 34-летнего сотрудника Росгвардии. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствием и судом установлено, что 18 января 2019 года в дневное время сотрудник Росгвардии в связи с полученным служебным заданием, управляя служебным автомобилем, действуя неосторожно, проявляя преступную небрежность, выехал на регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора, где допустил наезд на 41-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зелёный сигнал светофора.

Постановлением суда в отношении подозреваемого назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 12 тыс. руб.