Подозреваемого в хищении средств на пермский зоопарк экс-начальника УКСа отправили в СИЗО Поделиться Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд Перми отправил под стражу бывшего руководителя ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» Дмитрия Левинского до 16 февраля. Он обвиняется в хищении более 129 млн руб., выделенных на строительство пермского зоопарка. Об этом сообщает «Коммерсантъ. Прикамье».

Напомним, Дмитрий Левинский был задержан 17 декабря. Ранее он являлся свидетелем. Перед этим был задержан бывший представитель подрядчика строительства зоопарка «РЖДСтрой» Илья Козырев. Ему инкриминируется совершение мошенничества в особо крупном размере со средствами, которые были выделены на строительство нового пермского зоопарка.

Как выяснилось в суде, показания в отношении Дмитрия Левинского дал Илья Козырев. По его словам, на похищенные деньги Дмитрий Левинский купил дом в Подмосковье. Сам Дмитрий Левинский вину не признаёт и считает, что его оговорили.