Курьеры оказались для пермских компаний самой востребованными работниками в 2019 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Сервис для поиска массового и линейного персонала «Работа.ру» выяснил, на каких специалистов в 2019 году сильнее всего вырос спрос среди работодателей Перми.

Чаще всего в 2019 году пермские работодатели искали курьеров — в течение года количество вакансий для них увеличилось более чем вдвое. Зарплаты курьеров начинаются от 10 тыс. руб. в месяц. Компания, специализирующаяся на доставке еды из ресторанов, предлагает в декабре пешим курьерам заработок 17—24 тыс. руб. в месяц. Другой аналогичный сервис ищет курьера-водителя с собственным автомобилем и обещает ему платить 50—80 тыс. руб. в зависимости от количества заказов.

Также в число самых востребованных специальностей Перми вошли грузчики — спрос на них в течение года вырос на 63%. При этом в сентябре эта профессия вошла в перечень самых дефицитных в Перми: на две вакансии приходилось одно резюме. В среднем грузчик в городе может зарабатывать около 31 тыс. руб.