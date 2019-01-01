Дмитрий Енцов журналист Губернатор об арестах по делу о зоопарке: Ряд людей попытались воспользоваться ситуацией Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время instagram-конференции 17 декабря рассказал своём отношении к расследованию и арестам, связанные со строительством зоопарка.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

- Я сам просил коллег разобраться в ситуации по нашей «линии» (параллельно с расследованием правоохранительными органами, - Ред.). Ощущение, что когда ивестпрограмма края увеличилась, ряд людей попытались воспользоваться ситуацией.

По его словам, главное — чтобы следственные действия не остановили саму стройку. Губернатор отметил, что правоохранительные органы вошли в положение и вернули ту часть документации, которая позволяет продолжать сттроительные работы.

Напомним, сотрудники МВД задержали бывшего начальника управления краевого строительства (УКС) Пермского края Дмитрия Левинского. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Ранее Дмитрий Левинский являлся свидетелем по уголовному делу о хищении 129 млн руб. бюджетных средств при строительстве нового зоопарка. Летом обыски были проведены в квартире чиновника и помещениях УКСа. После обысков Дмитрий Левинский был уволен.

Ранее в рамках расследования уголовного дела был задержан бывший представитель подрядчика строительства зоопарка «РЖДСтрой» Илья Козырев Ему инкриминируется совершение мошенничества в особо крупном размере со средствами, которые были выделены на строительство нового пермского зоопарка.