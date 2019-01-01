Экс-начальник краевого УКСа задержан по делу о хищениях средств на новый пермский зоопарк Поделиться Поделиться Твитнуть

Сотрудники МВД задержали бывшего начальника управления краевого строительства (УКС) Пермского края Дмитрия Левинского. По данным источников «Коммерсантъ. Прикамье», экс-чиновник задержан на 48 часов, но следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Ранее Дмитрий Левинский являлся свидетелем по уголовному делу о хищении 129 млн руб. бюджетных средств при строительстве нового зоопарка. Летом обыски были проведены в квартире чиновника и помещениях УКСа. После обысков Дмитрий Левинский был уволен.

Напомним, ранее в рамках расследования уголовного дела был задержан бывший представитель подрядчика строительства зоопарка «РЖДСтрой» Илья Козырев Ему инкриминируется совершение мошенничества в особо крупном размере со средствами, которые были выделены на строительство нового пермского зоопарка.