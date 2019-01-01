Дмитрий Енцов журналист Пермь заняла седьмое место среди миллионников по цене суточной аренды однокомнатных квартир Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермь — седьмой город среди российских миллионников по средней цене суточной аренды однокомнатной квартиры — 1,37 тыс. руб. Такие данные приводят аналитики портала о недвижимости domofond.ru.

На первом месте в рейтинге крупнейших городов — Москва (2,4 тыс. руб.). Далее следуют Санкт-Петербург (1,7), Екатеринбург (1,5), Краснодар, Ростов (оба — по 1,4) и Новосибирск (1,39).

При этом среди общего количества городов Пермь занимает лишь 25-е место, так как среди самых дорогих городов встречаются не только миллионники. В частности, в общем рейтинге городов за Москвой следуют Якутск (2,1), Химки и Владивосток (по 1,9)

По средней стоимости суточной аренды двухкомнатных квартир Пермь находится на одну позицию выше среди миллионников — на шестом месте (1,87 тыс. руб.). Здесь лидер также Москва (3,4). Далее следуют Санкт-Петербург (2,3), Екатеринбург (2), Краснодар (1,9), Новосибирск (1,89).

В общем рейтинге по аренде «двущек» Пермь расположилась на 19-м месте.

При этом самая дешёвая суточная аренда как «однушек», так и «двушек» — в Кирове — 871 руб. и 1,2 тыс. руб. соответственно.