Мария Сыропятова Сад вокруг ДК «Телта» будет восстановлен Поделиться Поделиться Твитнуть

По словам министра экономического развития Пермского края Максима Колесникова, сад им. Гоголя планируется восстановить. Он уточнил, что проект строительства здесь гостиницы касается только участка, на котором располагалось здание ДК «Телта». Территория вокруг него остаётся в муниципальной собственности, на которой будет размещаться парковая зона.

Напомним, на месте снесённого здания ДК «Телта» будет построен гостиничный комплекс, с рестораном, конференц-залами, фитнес-залами, помещениями под ритейл, а также офисами и террасами. Проект также предусматривает паркинг на 90 мест. Общая площадь комплекса составит 32,5 тыс. кв. м.