Мария Сыропятова К гостинице на месте «Телты» добавят офисы и фитнес Поделиться Поделиться Твитнуть

Кроме четырёхзвёздочной гостиницы на месте снесённого ДК «Телта» появятся также площади под ритейл и офисные помещения. Об этом на Совете по предпринимательству при губернаторе Пермского края заявил генеральный директор «УДС-Групп» Алексей Чулкин.

Напомним, инвестором выступит ООО «Аквавита», дочерняя компания ООО «Кунгурская нефтяная компания», которая, в свою очередь, учреждена ООО «УДС-Групп»

Инвестор уверен, что в этой локации будет востребована качественная офисная площадь. «При проектировании ставили задачу перед архитекторами, чтобы максимально сохранить вид на Слудскую церковь», — рассказал Алексей Чулкин.

Во время презентации проекта он рассказал, что в составе гостиничного комплекса на 130 мест будут предусмотрены конференц-залы, ресторан, фитнес-зал, помещения под ритейл, а также офисы и террасы. Проект также предусматривает паркинг на 90 мест. Общая площадь комплекса составит 32,5 тыс. кв. м. Размер инвестиций в проект составит 1,5 млрд руб. 15% из них — собственные средства, и 85% — заёмные. Завершить реализацию проекта планируется в первом квартале 2023 года.

Совет по предпринимательству присвоил проекту статус приоритетного.