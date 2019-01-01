РЖД обязали выплатить более 100 тыс. руб. семье погибшего под поездом в Верещагино Поделиться Поделиться Твитнуть

Верещагинский районный суд Пермского края рассмотрел гражданское дело по иску о компенсации морального вреда к ОАО «Российские железные дороги». В суд обратилась семья гражданина, погибшего под поездом на перегоне между станциями Верещагино и Бородулино. Потерпевшие требовали взыскания компенсации морального вреда, а также расходов на погребение.

Суд не усмотрел вины в действиях сотрудников ОАО «РЖД», но учёл, что железная дорога является источником повышенной опасности. В связи с этим суд частично удовлетворил требования истцов. Размер компенсации составил 100 тыс. руб. в пользу матери погибшего и 35 тыс. руб. в пользу брата и сестры. При этом требования истцов были выше, но суд их снизил. Расходы на погребение удовлетворены в полном объёме.