Дмитрий Енцовжурналист
Гордума Перми окончательно приняла бюджет на ближайшие три года
На пленарном заседании Пермской городской думы 17 декабря депутаты проголосовали за принятия бюджета во втором, окончательном, чтении.
Напомним, в 2020 году доходы бюджета составят 37,9 млрд руб., в 2021 году — 41 млрд руб., а в 2022-м — 40,4 млрд руб. При этом половина доходной части бюджета в 2020—2022 годах — это безвозмездные поступления из краевого и федерального бюджетов (6,8 млрд руб. — в 2020 году, 17,5 млрд руб. — в 2021 году, и 16,1 млрд руб. — в 2022-м).
Расходы бюджета Перми в 2020 году составят 39,2 млрд руб., в 2021 году — 41,4 млрд руб., в 2022-м — 41,5 млрд руб. В приоритете — социальная сфера: её доля в общей структуре расходов составит 60%. В частности, траты на образование увеличатся с 12,7 млрд руб. в 2019 году до 15,3 млрд руб. в 2022 году.