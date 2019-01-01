Дмитрий Енцов журналист Гордума Перми окончательно приняла бюджет на ближайшие три года Поделиться Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Пермской городской думы 17 декабря депутаты проголосовали за принятия бюджета во втором, окончательном, чтении.

Напомним, в 2020 году доходы бюджета составят 37,9 млрд руб., в 2021 году — 41 млрд руб., а в 2022-м — 40,4 млрд руб. При этом половина доходной части бюджета в 2020—2022 годах — это безвозмездные поступления из краевого и федерального бюджетов (6,8 млрд руб. — в 2020 году, 17,5 млрд руб. — в 2021 году, и 16,1 млрд руб. — в 2022-м).

Расходы бюджета Перми в 2020 году составят 39,2 млрд руб., в 2021 году — 41,4 млрд руб., в 2022-м — 41,5 млрд руб. В приоритете — социальная сфера: её доля в общей структуре расходов составит 60%. В частности, траты на образование увеличатся с 12,7 млрд руб. в 2019 году до 15,3 млрд руб. в 2022 году.