Стрелявшие в центре Перми отделаются штрафом Поделиться Поделиться Твитнуть

Сотрудники уголовного розыска краевого МВД совместно с полицией Перми задержали правонарушителей, которые устроили стрельбу ночью 15 декабря на ул. Окулова.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором пассажир проезжающего автомобиля стреляет из автомата в воздух. Позже было установлено, что патроны оказались холостыми.

Оперативники, изучив записи камер видеонаблюдения, отследили передвижение автомобиля, его марку и государственный номер, после чего задержали нарушителей.

Установлено, что трое мужчин приехали в Пермь из Самары. После отдыха в баре один из нарушителей, 1995 года рождения, произвёл выстрелы на улице, а позднее второй — 1993 года рождения — стрелял из окна автомобиля. По словам мужчин, они не хотели кого-либо напугать, а лишь поздравить окружающих с наступающим Новым годом.

После задержания из автомобиля было изъято оружие и 15 светозвуковых патронов. По результатам проведённого исследования оружие оказалось охолощённым модернизированным автоматом Калашникова. Данный автомат не относится к огнестрельному оружию.

В отношении двоих правонарушителей составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в населённых пунктах или в других не отведённых для этого местах». Санкции по данной статье — штраф от 40 тыс. руб. до 50 тыс. руб. с конфискацией оружия либо лишение права на его приобретение и хранение от полутора до трёх лет. Правонарушение, совершённое группой лиц либо лицом в состоянии алкогольного опьянения, карается штрафом от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. с конфискацией оружия либо лишением права на его хранение.