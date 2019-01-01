Дмитрий Енцов журналист «Парма» проиграла в первом четвертьфинальном матче Кубка России Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский баскетбольный клуб «Парма» 16 декабря уступил в гостевом четвертьфинальном матче Кубка России БК «Самара» — 71:72.

Самыми полезными у «Пармы» стали Глеб Шейко (15 очков, 5 передач и 2 подбора), Артём Забелин (12 очков, 7 подборов, 2 передачи, 2 блок-шота), Тимофей Якушин (10 очков, 6 подборов, 5 передач), Евгений Валиев (9 очков, 13 подборов, 3 передачи).

Отметим, что в Кубке России имеют право участвовать только игроки с российским паспортом.

Казис Максвитис, главный тренер БК «ПАРМА»:

— Было, конечно, проблемой то, что мы первый раз собрались такой командой. Да ещё из-за небольшой травмы не мог играть Максим Григорьев, один из наших лидеров. Что ж, сегодня мы проиграли битву — надеюсь, мы выиграем войну. Мы знаем «Самару», знаем, что это чемпион и лидер суперлиги. Мы плохо начали, возможно, сказалось и то, что ещё в субботу мы играли в Краснодаре, но потом смогли вернуться в игру. Теперь мы продолжим с нуля, все решится в игре в Перми, надеюсь, стены «Молота» нам помогут. Также стоит отметить игру защитников Тимофея Якушина и Глеба Шейко, они продемонстрировали достойную игру и приятно меня удивили.

Ответный матч состоится в четверг, 26 декабря, в УДС «Молот». Начало — в 19:30.

Отметим, что «Парма» является двукратным обладателем Кубка России.