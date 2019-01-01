Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае выдача кредитных карт упала на 32,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) провело исследование объёма выданных кредитных карт по регионам России за ноябрь 2019 года.

По сравнению с ноябрём прошлого года количество выданных «кредиток» в Прикамье упало на 32,5% (14,9 тыс. против 22,1 тыс. ед.).

При этом падение зафиксировано во всех 30 исследованных регионах. В среднем в России в ноябре выдано на 30,1% меньше кредитных карт, чем в ноябре 2018 года.

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— После введения показателя долговой нагрузки (ПДН) банки стали более тщательно и осторожно подходить к кредитованию граждан. Поэтому они стараются кредитовать только тех граждан, чьи ПДН и персональный кредитный рейтинг не вызывают у них вопросов. Однако пока рано утверждать, что сложившаяся в октябре-ноябре ситуация является долгосрочной тенденцией. По мере адаптации к новым реалиям ситуация с выдачей новых кредитов может вернуться к прежнему уровню. Многое покажут новогодние праздники, когда кредитная активность обычно возрастает на 20%.