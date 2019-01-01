51% работодателей не выплатят сотрудникам годовые премии Поделиться Поделиться Твитнуть

Сервис поиска персонала «Работа.ру» провёл исследование, в котором опросил 1 тыс. руководителей, HR-директоров, рекрутёров.

Согласно результатам, 51% работодателей не планируют выплачивать премии в конце года, а 30% отметили, что награда будет выборочной. Лишь 19% опрошенных заявили, что выплатят премии всем сотрудникам.

При этом в конце 2018 года премировать всех сотрудников планировали 18% работодателей, 24% сделали это выборочно, а 58% полностью отказались от поощрения.