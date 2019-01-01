Мария Сыропятова Представители ассоциации «За защиту НТО» вернулись в рабочую группу при бизнес-омбудсмене Поделиться Поделиться Твитнуть

Представители ТСЖ и предприниматели вернулись в состав рабочей группы по НТО при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Пермском крае. Об этом «Новому компаньону» сообщила руководитель ассоциации Екатерина Безгодова. В аппарате бизнес-омбудсмена эту информацию подтвердили.

Напомним, что в начале июня 2019 года представители ассоциации «За защиту НТО» покинули рабочую группу при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолии Маховикове. Основная причина — отсутствие моратория на действия властей в отношении киосков и павильонов. Рабочая группа по вопросам НТО была создана по инициативе Анатолия Маховикова в конце марта 2019 года. Её главной целью являлось «формирование системных подходов к принятию решений по вопросам размещения нестационарных торговых объектов (НТО)». Среди её участников — первый заместитель главы Перми Виктор Агеев, заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Владислав Тонков, депутат Законодательного собрания Александр Григоренко, представители «Деловой России», «Опоры России», Пермской торгово-промышленной палаты.