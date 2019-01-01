В сыре прикамского производителя обнаружили антибиотики Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю провело внеплановую проверку ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» в связи с выявлением в производимом сыре антибиотика тетрациклиновой группы. Как отмечается в пресс-релизе ведомства, пробы данной продукции были отобраны в детском саду Белгородской области. Также Управление Россельхознадзора по Пермскому краю выявило несоответствие производственных и технологических процессов комбината требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

В связи с этим ведомство вынесло комбинату постановление и штраф в сумме 300 тыс. руб. Юрлицо обратилось в Арбитражный суд Пермского края, чтобы отменить постановление, однако суд признал решение Россельхознадзора законным и оставил штраф без изменения. При этом в данное время судебные разбирательства продолжаются.