Инструктора верёвочного аттракциона осудили за падение ребёнка с высоты Поделиться Поделиться Твитнуть

Мотовилихинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении инструктора-оператора ООО «Клуб любителей туризма». Он признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших причинение тяжкого вреда здоровья).

Как установил суд, обвиняемый при сопровождении в 2018 году группы детей на верёвочном аттракционе базы отдыха «Динамо» допустил на тарзанку 10-летнего ребёнка. При этом инструктор не проверил надёжность и безопасность страховочного снаряжения. В результате этого при спуске с трассы из-за ненадлежащего крепления страховки ребёнок упал с высоты, получив тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил виновного к штрафу в размере 100 тыс. руб.