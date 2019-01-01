Мария Сыропятова Киосков печати в Перми может стать больше В 2020 году городские власти собираются внести изменения в муниципальную схему Поделиться Поделиться Твитнуть

В январе 2020 года в муниципальную схему объектов нестационарной торговли (НТО) Перми будут включены дополнительные места под размещение киосков печати. Об этом на рабочей группе по НТО при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Пермском крае рассказал первый заместитель главы Перми Виктор Агеев. Ожидается, что торги по ним пройдут уже в феврале 2020 года. По его словам, это делается, чтобы повысить количество мест для размещения объектов нестационарной торговли до требований федеральных нормативов.

«В проекте схемы места должны быть с двойным запасом. Компромисс в этом вопросе найден, и, безусловно, поручение Президента России и разъяснения минпромторга будут выполнены», — заявил Виктор Агеев.

В администрации Перми также признают проблему невостребованности части мест для размещения киосков печати на торгах. Виктор Агеев призвал предпринимателей принимать участие в работе по формированию муниципальной схемы размещения объектов нестационарной торговли.

На уточняющий вопрос представителя Совета Федерации от Пермского края Алексея Пушкова, будет ли решён вопрос увеличения мест на муниципальной земле, Виктор Агеев ответил утвердительно. По его словам, в администрации Перми будут добиваться того, чтобы на муниципальных землях появилось достаточное количество киосков печати. При этом там предполагают выполнить федеральные нормативы с достаточным запасом.

Напомним, в Перми, согласно этим нормативам, должно быть не менее 127 таких объектов. В середине ноября 2019 года стало известно о внесении изменений в схему объектов нестационарной торговли в Перми, по которым количество мест под размещение таких НТО было увеличено до 140. Дополнительные места под киоски печати были включены мэрией в исполнение решения Ленинского районного суда Перми. Однако далеко не на всех местах, которые включены в муниципальную схему, в действительности размещены киоски печати. Согласно данным администрации Перми, в сентябре 2019 года на муниципальной земле было размещено 73 киоска печати, два из которых работали не по своей специализации.

На рабочей группе по НТО при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Пермском крае также был поднят вопрос о возможности внесения изменений в правила благоустройства. Речь идёт о введённом в марте 2018 года запрете на размещение на придомовых территориях объектов нестационарной торговли. Летом 2019 года иск об оспаривании этого запрета представители ТСЖ и предприниматели подали в Конституционный суд России. Тогда Алексей Пушков призвал искать компромисс. Сейчас позиции сторон по данному вопросу пока остаются неизменными. В администрации Перми по-прежнему настаивают на том, что частные земли не предназначены для размещения объектов нестационарной торговли, в то время как представители ТСЖ и предприниматели настаивают, что раз обязаны содержать имущество, то и право его использовать по своему усмотрению тоже должно быть им предоставлено.