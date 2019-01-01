В 2020 году в ЖК «Любимов» переехали 1,5 тыс. жителей Березников Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Максим Решетников и главный федеральный инспектор Сергей Половников проинспектировали ЖК «Любимов» в Березниках. К сдаче готов ещё один дом, в который в 2020 году сможет переехать 341 семья. Квартиры в 19-этажном доме сдаются в эксплуатацию с полной отделкой: установлена сантехника, поклеены обои, на полу уложен линолеум, натянут потолок, установлены металлопластиковые окна.

Напомним, в начале 2020 года в ЖК «Любимов» уже сдан дом для 376 семей. Всего в 2019 году новосёлами микрорайона стали порядка 1,5 тыс. человек. Планируется, что в 2020 году возможность переехать в новые квартиры получат ещё более 1700 семей березниковцев. Для этого будут сданы ещё девять домов.

Во время совещания Максим Решетников дал поручение генеральному директору АО «Корпорация развития Пермского края» Игорю Ведерникову и региональному минстрою ускорить темпы выбора подрядчика для 10-го квартала и строительства других домов. Помимо этого глава региона обозначил, что необходимо предусматривать комфортные для жителей дорожные сети, тротуары и освещение.

Новые дома будут обеспечены социальной инфраструктурой: уже построен детский сад на 240 мест, межквартальные и дворовые проезды, идёт обустройство остановки общественного транспорта. Планируется, что в ближайшие два года в «Любимове» будут сданы и введены в эксплуатацию сразу несколько социально значимых объектов: второй детский сад на 240 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и школа на 1224 человека. Учебное заведение планируют сдать в следующем году.

За строительством микрорайона «Любимов» можно следить в режиме реального времени — здесь установлено 60 видеокамер, 10 их них —​ в зоне строительства новых домов, остальные — на придомовых территориях.

Строительство ЖК «Любимов» в Березниках находится под контролем правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, и аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Проект финансируется из трёх источников: федерального и краевого бюджетов и средств ПАО «Уралкалий». На сегодня общая сумма финансирования составляет более 10 млрд руб.