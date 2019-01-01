Полиция установила личности причастных к стрельбе в центре Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю установили личности трёх человек, причастных к стрельбе в центре города. Об этом сообщает «Коммерсантъ. Прикамье». По данным источника, причастных доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельство произошедшего. По итогам проверки будет дана правовая квалификация их действиям.

Напомним, 15 декабря пассажир проезжавшего по ул. Монастрыской чёрного BMW устроил стрельбу из автомата. Позже стало известно, что стрельба велась холостыми патронами.

