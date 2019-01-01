Определён состав Молодёжного парламента Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Окончательно сформировался новый состав Молодёжного парламента Пермского края. Он будет состоять из 57 человек. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пермского края.

На организационном заседании молодые парламентарии утвердили составы комиссий и избрали председателя на ближайшие два года. Им стал Артём Дашковский, который ранее возглавлял IV состав Молодёжного парламента. При этом 60% парламентариев примут участие в работе молодёжного органа впервые.

«Важно продолжать активную проектную деятельность и создавать новые форматы, а также развивать взаимоотношения с муниципальными молодёжными парламентами и общественными организациями», — отметил Артём Дашковский.

Следующее заседание органа состоится в марте 2020 года. На повестке — выбор заместителей председателя, утверждение плана работы и анализ деятельности старших коллег.