Дмитрий Енцов журналист «Парма» подписала двух игроков — россиянина и американца Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский баскетбольный клуб «Парма» подписал контракты сразу с двумя игроками: оба — на позицию защитника.

До конца текущего сезона подписано соглашение 22-летним с Тимофеем Якушиным (рост 194 см, вес 82 кг). Последние три сезона игрок выступал за подмосковные «Химки», но в основном — за их молодёжный состав.

Также подписано соглашение с 24-летним американским легионером Робертом Джонсоном. Нынешний сезон он провёл в польском клубе «Домброва Гурнича» с успешными личными показателями: в среднем 20,2 набранных очка за игру, 7,3 подбора, 5,8 передачи и 1,4 перехвата.