В Перми водитель иномарки сбил лошадь с наездницей Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 14 декабря, около 18:40 в районе дома №179 на ул. Братской (Свердловский район) водитель автомобиля Toyota Land Cruiser с прицепом допустил наезд на лошадь с наездницей, которая двигалась в попутном направлении по краю проезжей части.

В результате столкновения 17-летняя девушка упала с лошади и получила травмы головы. Потерпевшую госпитализировали.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, в отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». При этом было установлено, что водитель в этом году уже шесть раз привлекался за нарушения ПДД.



