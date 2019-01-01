С марта 2020 года из Перми в Уфу можно будет улететь самолётом Utair Поделиться Поделиться Твитнуть

В марте авиакомпания Utair запускает новое направление — появится прямое авиасообщение между Уфой и Пермью. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Полёты будут выполняться раз в неделю по пятницам на ATR-72 (вместимость — 70 пассажиров) . Отправление из Уфы — в 14:45 по местному времени, длительность полёта составит 50 минут.

Первый рейс из Уфы — 6 марта. Когда начнутся вылеты из Перми, пока не сообщается.