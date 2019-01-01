«Уралкалий» среди лидеров рейтинга экологической и энергетической эффективности крупнейших компаний России и Казахстана Поделиться Поделиться Твитнуть

«Уралкалий» вошел в топ-10 итогового рейтинга фундаментальной эффективности предприятий России и Казахстана за 2019 год. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ежегодный рейтинг, представленный группой «Интерфакс», вошли 150 крупнейших компаний России и Казахстана, работающих в реальном секторе экономики.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» традиционно занимает лидирующие позиции в рейтинге фундаментальной эффективности, что в очередной раз доказывает правильность выбора курса политики социально-экологической ответственности компании. Помимо прочего, данное исследование является для нас удобным механизмом для подготовки управленческих решений, а также оценки потенциальных поставщиков и партнеров.

Ранжирование компаний рейтинга проводилось по пяти критериям:

энергоресурсная эффективность (затраты энергии и ресурсов на единицу продукции);

технологическая эффективность (потребление ресурсов и образование отходов на единицу проделанной работы);

экосистемная эффективность (уровень загрязнений и воздействий на окружающую среду, исходящих от предприятий, которые могут быть ассимилированы природными экосистемами в районах своего размещения);

динамика эффективности (изменение эффективности в период с 2005 г.);

прозрачность (уровень раскрытия отчетности об энерго-ресурсопотреблении и воздействии на природную среду).

Среди предприятий Пермского края в ТОП-150 также вошли ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (25 место) и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (66 место).