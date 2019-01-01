Наталья Тимофеева журналист На помощь реставраторам Пермской художественной галереи привлекут сторонних специалистов Галерея объявила торги на реставрацию 24 музейных предметов с общей максимальной ценой контрактов в размере 9,8 млн руб. ФОТО ЭКСПОНАТОВ Поделиться Поделиться Твитнуть

Верховская Л. «Интерьер». 1916

10 и 11 декабря Пермская художественная галерея объявила пять конкурсов на реставрацию 24 музейных предметов — пяти деревянных скульптур, шести икон, четырёх рисунков, шести произведений масляной живописи и трёх предметов из драгоценных металлов.

Общая максимальная цена контрактов составляет 9,8 млн руб. Самая большая начальная контракта установлена на конкурс на реставрацию шести произведений масляной живописи — 2,9 млн руб., а самая маленькая — 615 тыс. руб. — на реставрацию четырёх рисунков.

Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян сообщила «Новому компаньону», что определение большого количества предметов, которые нуждаются в реставрации, связано с подготовкой к переезду и разработкой проекта новой экспозиции галереи. «Экспозиционные площади увеличатся в пять раз, и у галереи наконец-то появится возможность показать те произведения, которые всю жизнь или долгое время находились в запасниках. Поэтому нам была выделена специальная субсидия из бюджета Пермского края, которая позволит за три-четыре года отреставрировать и привести в экспозиционный вид более 900 предметов. Также эта субсидия позволит приобрести часть оборудования, необходимого для работы наших специалистов по тканям, бумаге, живописи», — пояснила она.

Несмотря на наличие собственных реставраторов, галерея решила привлечь для реставрации этих 24 предметов других людей, потому что в галерее на 54 тыс. экспонатов всего пять специалистов. «И сейчас, когда выделены дополнительные средства на реставрацию, с существенно возросшим объёмом работ им не справиться. У них много плановой текущей работы. Помимо этого в реставрационной практике существуют жёсткие правила, связанные с категориями специалистов. Например, есть произведения искусства XVI—XVII веков, реставрация которых связана с очень высокой сложностью, такую работу имеют право выполнять только специалисты высшей категории, даже если реставраторы первой или второй категории это умеют. Также в галерее сейчас нет специалистов по дереву, камню, кости, стеклу, фарфору и драгоценным металлам. Этих мастеров нам ещё предстоит найти или вырастить», — пояснила директор галереи.

Также она добавила, что для определённых реставрационных процессов необходимо сложное технологическое оборудование, которого в музее нет. «Да и электрические и водопроводные сети старого здания Спасо-Преображенского собора сегодня не выдержат дополнительных нагрузок, необходимых для подключения такого оборудования. Мы надеемся, что современное оборудование появится в новом здании, так как на это запланированы специальные средства», — отметила Юлия Тавризян.

Согласно техническому заданию, реставрация должна проводиться специалистами-реставраторами соответствующего профиля и категорий. При этом подрядчик не имеет права передавать музейные предметы на реставрацию частным лицам, не являющимся сотрудниками подрядчика.

Реставрационная мастерская должна соответствовать установленным музейным требованиям по температуре и влажности (постоянная температура в пределах 17—20 градусов; относительная влажность воздуха 50—60%). Реставрационная мастерская должна быть оборудована круглосуточной охраной, охранной и пожарной сигнализацией.

Музейные предметы передаются подрядчику во временное пользование, и тот несёт за их сохранность полную ответственность. Реставрационные работы требуется выполнять качественно и высокопрофессионально, с соблюдением методики реставрации музейных предметов. При этом подрядчик должен предоставить заказчику возможность контролировать процесс реставрационных работ в течение всего периода нахождения музейных предметов у подрядчика.

Любые изменения, отклонения от технологий и методик, использование других материалов не допускаются. В случае любого нарушения подрядчик незамедлительно и за свой счёт устраняет выявленные отклонения, а заказчик оставляет за собой право не оплачивать работы, выполненные с отклонениями.

Все спорные вопросы, возникающие в ходе проведения реставрационных работ, подлежат обязательному согласованию с заказчиком. Такими спорными вопросами могут оказаться применение новых материалов и технологий, удаление поздних дополнений музейного предмета, проекты восстановления внешнего облика памятника, имеющего обширные утраты, замена конструктивных деталей, выявление скрытых дефектов конструкций, присутствие на памятнике разновременных деталей и тому подобное.

Касательно длительности реставрации музейных предметов Юлия Тавризян сообщила, что её невозможно заранее измерить, так как к каждому предмету требуется индивидуальный подход.

«Длительность реставрации определяется состоянием конкретных произведений искусства и конкретными задачами, стоящими перед реставраторами. Например, на реставрацию нашей работы Франчабиджо «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем» когда-то потребовалось более восьми лет в условиях специализированного Всероссийского центра им. академика И. Э. Грабаря (Москва). Поэтому на каждую работу уйдёт ровно столько времени, сколько потребуется для каждого конкретного процесса», — пояснила директор художественной галереи.

Приём заявок на реставрацию икон, предметов из драгоценных металлов, деревянной скульптуры и картин завершится 13 и 14 января. Приём заявок на реставрацию рисунков завершится позднее — 20 января. Итоги всех пяти конкурсов планируется подвести после 22—24 января.

В целом же в галерее надеются, что финансовая поддержка из бюджета края, которую в этом году получило учреждение, — это не разовая акция. «Если она окажется системной, мы сможем организовать реставрационный центр, в котором будут работать специалисты по различным видам искусства, которые смогут помогать и другим музеям не только Пермского края, но и других регионов», — заявила Юлия Тавризян.