Аварийность на дорогах края снизилась на 13% Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 13 декабря, на заседании правительства Пермского края обсудили итоги сезона работ по строительству и ремонту региональных дорог в 2019 году и планы на 2020—2021 годы. О результатах обсуждения сообщают на сайте губернатора и правительства региона.

По данным краевого министерства транспорта, с 2016 года финансирование дорожного фонда увеличилось в три раза. В этом году на строительство и ремонт дорог было направлено более 20 млрд руб. из бюджетов всех уровней, в 2020—2021 годах предусмотрено 43,5 млрд руб. В связи с этим выросли и объёмы строительства: в 2019 году построено почти 33 км. За последние три года построили более 78 км.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, продолжается работа и над повышением безопасности дорог, в том числе и в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«По итогам года привели в порядок 67% дорог в Пермской агломерации, это очень хороший показатель. Благодаря этому наши дороги становятся безопаснее для пермяков, на 13% в этом году сократилась аварийность. К 2021 году у минтранса и муниципалитетов задача довести этот показатель до 74%», — подчеркнул глава Прикамья.

Ранее стало известно, что, по данным Общероссийского народного фронта, столица Прикамья занимает третье место в России по безопасности автодорог и шестое — по качеству.

По словам министра транспорта Николая Уханова, в 2019 году завершены строительно-монтажные работы на таких дорожных объектах, как шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта, в Куединском районе — обход пос. Куеда, в Частинском районе — автодорога Частые — Бабка. В стадии завершения — реконструкция Восточного обхода, строительство обхода г. Чусового. Продолжаются реконструкция автодороги Березники — Соликамск, строительство моста с подходами через реку Чусовую. На сегодня 11 дорожных объектов в Пермском крае находятся в стадии подготовительных работ.

Также в ходе заседания обсудили значимость своевременной контрактации. На данный момент более 66% контрактов заключены по региональным дорогам и 40% — по муниципальным.

«За январь-февраль нам нужно довести до 100%, чтобы всё успеть, учитывая погодные условия нашего региона. Для подрядчиков наличие долгосрочных контрактов значит, что они могут планировать все свои ресурсы, производственные процессы, закупку оборудования, своевременно выходить на объекты, а значит, и завершать работы», — подчеркнул губернатор Максим Решетников.

Кроме того, с 2017 года жители края могут следить за строительством и ремонтом дорог, а также оставлять заявки на приведение в порядок того или иного участка на сайте «Управляем вместе». За три года были учтены предложения жителей и включён в план ремонта и реконструкции 731 участок дорог местного и регионального значения. Из них 170 участков автодорог приходится на город Пермь. Работы на остальных 260 дорожных частях планируется провести в 2020—2021 годах.

Особое внимание в ходе заседании уделили содержанию дорог. В текущем году перевыполнили планы по ремонту — вместо 800 км привели в порядок 935 км дорог.

«Раньше мы могли себе позволить ремонтировать чуть больше 300 км дорог в год, имея в региональной собственности 3,5 тыс. км. Мы понимали, что будем стоять на месте, и планировали не менее 500 км дорог ремонтировать ежегодно. А сейчас, когда мы видим, что планируем отремонтировать 800 км дорог, мы понимаем: существенно двигаемся вперёд и приводим дороги в нормативное состояние», — подчеркнул председатель комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания Пермского края Виктор Плюснин.