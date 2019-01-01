Дмитрий Енцовжурналист
По мнению букмекеров шансы на победу «Пармы» в восемь раз меньше, чем у «Локомотива»
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Букмекерские конторы считают абсолютным фаворитом ближайшего матча «Локомотив-Кубань» — «Парма» — хозяев площадки, то есть краснодарский клуб.
Коэффициент на победу «Локомотива» — 1,08, на победу «Пармы» — 8.0. При этом пермякам даётся фора в 13 очков.
Если взять историю противостояния двух команд, то команды встречались друг с другом шесть раз, и во всех играх верх брали краснодарцы.
Сейчас «Локомотив-Кубань» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ (пять побед, четыре поражения), а «Парма» — двенадцатое (три победы, семь поражений).
Игра состоится в субботу, 14 декабря.
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