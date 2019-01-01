Дмитрий Енцов журналист По мнению букмекеров шансы на победу «Пармы» в восемь раз меньше, чем у «Локомотива» Поделиться Поделиться Твитнуть

Букмекерские конторы считают абсолютным фаворитом ближайшего матча «Локомотив-Кубань» — «Парма» — хозяев площадки, то есть краснодарский клуб.

Коэффициент на победу «Локомотива» — 1,08, на победу «Пармы» — 8.0. При этом пермякам даётся фора в 13 очков.



Если взять историю противостояния двух команд, то команды встречались друг с другом шесть раз, и во всех играх верх брали краснодарцы.



Сейчас «Локомотив-Кубань» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ (пять побед, четыре поражения), а «Парма» — двенадцатое (три победы, семь поражений).



Игра состоится в субботу, 14 декабря.