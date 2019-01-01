В Пермском краевом тубдиспансере выявлены нарушения госсзакупок на 14 млн руб. Речь идёт о сговоре между участниками аукционов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ГБУЗ Пермского края «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр»

В ноябре Пермским УФАС проведена внеплановая проверка ГБУЗ Пермского края «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» (Пермский тубдиспансер). В результате проверки выявлены нарушения по пяти аукционам с общей суммой более 14 млн руб.

О результатах проверки СМИ рассказала начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС России Анастасия Белова.

С октября по декабрь 2017 года сотрудники учреждения вели переписку с потенциальными участниками торгов.

По словам сотрудника антимонопольного ведомства, в результате проверки было выявлено, что с электронного адреса директора одной из компаний — потенциальных поставщиков сотрудникам тубдиспансера направлялись данные о ценах и технических характеристиках поставляемого оборудования. Причём сообщалась информация как о своих коммерческих предложениях, так и о предложениях других потенциальных участников аукционов.

Переписка с ящика одного из руководящих сотрудников диспансера велась ещё на этапе формирования документации, до объявления закупки.

Анастасия Белова, начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС России:

— Любопытная деталь: супруга директора — организатора сговора — являлась победителем одной из самых весомых закупок.

Когда началась проверка, сотрудники тубдиспансера специально удалили почтовый ящик, с которого велась переписка, и его пришлось восстанавливать.

Нам удалось выяснить, что сформированные условия закупки являются копией той документации, которая была предоставлена организатором сговора. Аукционная документация «затачивалсь» под конкретного участника.

Схема сговора, по словам антимонопольщиков, была следующей. ГБУЗ объявило пять аукционов, на которые заявились четыре участника. Победа была разделена между каждым участником. Общая сумма закупок — более 14 млн руб.

Антимонопольщиками выявлены признаки сговора между организаторами торгов — тубдиспансером — и бизнесом. Также УФАС выявлены признаки сговора между хозсубъектами — участниками аукционов.

Пока возбуждено и расследуется антимонопольное дело. Если будут иметься основания, то запрос будет направлен в правоохранительные органы, подчёркивают в УФАС.

По результатам расследования будут накладываться штрафы, суммы которых зависят от стоимости запланированных закупок, подытожила Анастасия Белова.