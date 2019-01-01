Задержан руководитель проекта строительства Пермского зоопарка Задержание прошло в рамках расследованияуголовного дела о хищении 130 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю задержали руководителя проекта строительства Пермского зоопарка от «РЖДСтрой» Илью Козырева. Задержание произошло в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по факту хищения 130 млн руб., сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Уголовное дело было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю в августе этого года в отношении неустановленных лиц, причастных к хищению не менее 129 млн руб. бюджетных средств.

По версии следствия, похищенные деньги выделялись на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ второго этапа первой очереди строительства объекта.

Соответствующий контракт УКС и АО «РЖДстрой» подписали в прошлом году. В итоге подрядчиком были изготовлены акты выполненных работ и справки об их стоимости. Сотрудники управления капстроительства, по информации издания, подписали документы, в которых содержались заведомо недостоверные сведения об объёме и стоимости работ.

«Некоторые объекты не были построены вообще. К некоторым, например, не были подведены инженерные сети»,— рассказал один из источников издания. По его словам, после того как сотрудники правоохранительных органов начали проверочные мероприятия, были изготовлены документы, что ранее построенные объекты были демонтированы. Так как акты о приёмке и справки о стоимости подписаны, министерство финансов Пермского края в течение нескольких месяцев перечисляло деньги на счёт АО «РЖДстрой». Платежи продолжались в нынешнем году.

«Сейчас самое главное — разобраться в причинах произошедшего. Минстрой и УКС оказывают всю необходимую помощь следствию. Летом УКС аннулировал работы подрядчика на сумму около 600 млн руб. за некачественные работы»,— сообщает издание со ссылкой на краевой минстрой.