Дмитрий Енцов журналист Трамваи Перми в этом году перевезли 19,5 млн пассажиров Поделиться Поделиться Твитнуть

Горадминистрация отчиталась о работе МУП «Пермгорэлектротранс» за 2019 год. С января по ноябрь трамваи перевезли 19,5 млн пассажиров (статистика основана на количестве проданных билетов).

Кроме того, с 1 мая в Перми началось обслуживание части автобусных маршрутов со стороны «Пермгорэлектротранса». За это время 90 автобусами муниципального перевозчика обслужено 12 млн пассажиров.



Всего за 11 месяцев в трамваях и автобусах МУП было продано 31,5 млн билетов, из них 2 млн раз пассажиры воспользовались бесплатной пересадкой, 3,5 млн раз — оплатили проезд с помощью бесконтактной оплаты по банковским картам или электронным устройствам, 5 млн раз воспользовались правом льготного проезда.